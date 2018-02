De Stad Vilvoorde en de huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse investeren meer dan 10 miljoen euro in de sociale woonwijk in het gehucht Houtem.

94 versleten appartementen worden afgebroken en in de plaats komen er zes nieuwe woonblokken met 76 appartementen. De andere woningen in de wijk worden gerenoveerd. De eerste fase van de nieuwbouw is al volop bezig De ingebruikname van de eerste dertig appartementen is voorzien in april 2019 . Het hele bouw- en renovatieproject moet afgerond zijn in april 2022.