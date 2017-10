10 Nieuwe hybride bussen voor De Lijn Vlaams-Brabant

Dankzij de nieuwe bussen kunnen de oude standaardbussen, de bussen met een zogenaamde Euro II-motor, met pensioen. Door de komst van de 10 hybride bussen groeit de hybride vloot in Vlaams-Brabant tot 80. De nieuwe hybride bussen kunnen over een bepaalde afstand volledig elektrisch rijden, wat gunstig is voor het verbruik en aangenaam voor de chauffeur. Zo kunnen de buslijnen  vanuit de streek op termijn nagenoeg zonder uitstoot in de steden rondrijden.

Een goede zaak, vindt Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts. "We investeren in moderne, snelle, comfortbale en duurzame voertuigen. Zo sparen we het milieu en op termijn ook onze eigen portemonnee. Een hybride bus verbruikt ruim 20 procent minder, waardoor ook de uitstoot van CO2 een pak lager ligt."

Volgens directeur Johan Van Looy van De Lijn zijn hybride bussen een kwart stiller en zuiniger. "Dankzij de hybride bussen sparen we in Vlaams-Brabant jaarlijks 54.000 liter diesel uit en komt er 114 ton minder CO2 in de lucht."

De eerste nieuwe voertuigen worden volgende voorjaar in gebruik genomen.