100 organisaties protesteren tegen bouw gesloten centrum voor gezinnen nabij Brussels Airport

In de buurt van de luchthaven van Zaventem is men gestart met de bouw van een nieuw gesloten centrum voor gezinnen met kinderen. Dat laat het Platform Kinderen op de Vlucht weten in een persbericht. Zo’n 100 organisaties hebben zich intussen al uitgesproken tegen deze zogenaamde ‘gesloten family units’.

Enkele maanden geleden trokken het Platform Kinderen op de vlucht, UNICEF België, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International en JRS Belgium aan de alarmbel. Ze lanceerden de campagne ‘Een kind sluit je niet op. Punt.’ Ondertussen hebben al meer dan honderd organisaties in België, waaronder onderwijskoepels, jeugdorganisaties en mensenrechtenverdedigers, zich ook uitgesproken tegen de bouw van het gesloten centrum, en tegen de opsluiting van kinderen in het algemeen.

“Helaas heeft de regering geen gehoor gegeven aan de oproep van de organisaties. De regering lijkt de plannen door te willen zetten. We zijn dan ook erg ongerust over het feit dat de werken zijn begonnen”, zegt Tine Vermeiren, coördinatrice van het Platform Kinderen op de Vlucht. “Concreet betekent dit dat er al over enkele maanden kinderen opgesloten zullen worden in een gesloten centrum in België”, aldus Vermeiren. De organisaties verwijzen in hun protest naar het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind dat zegt dat opsluiting van kinderen hun fundamentele rechten schendt. “België is in het verleden al meermaals veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in ongepaste omstandigheden”, legt Tine Vermeiren uit. “Daarna heeft België alternatieven voor detentie ontwikkeld, zoals de ‘terugkeerwoningen’. Als België nu opnieuw onschuldige kinderen gaat opsluiten, zet ons land een onaanvaardbare stap achteruit wat betreft kinderrechten”, aldus Vermeiren.

De organisaties dringen er dan ook op aan dat de regering de bouw van het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen met minderjarige kinderen onmiddellijk stopzet. Het kabinet van bevoegd minister Francken benadrukt dat het centrum een beslissing was van de vorige regering Di Rupo. Deze regering voert dus enkel uit. Het nieuwe opvangcentrum zal bovendien uitgerust worden met aparte units waarin alle adequate voorzieningen aanwezig zullen zijn voor de gezinnen.Bovendien zal het centrum enkel gebruikt worden als allerlaatste oplossing. (foto archief RINGtv)