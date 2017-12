10.000 bezoekers op half jaar tijd voor Museumtuin Gaasbeek

De permanente opening van de Museumtuin in Gaasbeek is een succes. Tussen mei en oktober bezochten al meer dan 10.000 mensen de tuin. Het Agentschap Natuur en Bos is, gezien het grote succes, op zoek naar extra vrijwilligers voor rondleidingen.

Tot mei dit jaar kon je enkel tijdens de jaarlijkse opendeurdag de Museumtuin in Gaasbeek bezoeken, tenzij je een groepsbezoek deed op afspraak. De befaamde tuin heeft een grote collectie fruit, groenten en bloemen en zet speciale snoeitechnieken en onder meer ook medicinale planten in de kijker. Sinds meer dan een half jaar is de tuin nu elke dag open, behalve op maandag. En dat wordt gesmaakt door het publiek. Al meer dan 10.000 mensen brachten tussen mei en oktober een bezoek aan de Museumtuin.

Vrijwilligers gezocht

De ticketverkoop voor de Museumtuin is in handen van het Kasteel van Gaasbeek. Maar voor het onthaal en de rondleidingen wordt er in de Museumtuin gewerkt met vrijwilligers. Het Agentschap Natuur en Bos, dat de Museumtuin beheert, is voor komend jaar op zoek naar extra helpende handen. Wie meer informatie wil, kan terecht op het telefoonnummer 02 254 86 38 of www.natuurenbos.be/vrijwilligerswerk-museumtuin-gaasbeek.