10.000 reizigers meer in 2017 voor Waterbus tussen Vilvoorde en Brussel

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de Waterbus tussen Vilvoorde en Brussel zo'n 43.000 passagiers heeft vervoerd. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. De Waterbus werd in 2013 opgestart door Brussels by Water en Kanaaltochten en vaarde dit seizoen van 1 juli tot 15 augustus zeven dagen op zeven uit. Van 1 mei tot 30 juni en van 16 augustus tot 31 oktober was dat enkel tijdens de week het geval.

De toename van het aantal passagiers is volgens persverantwoordelijke Guido Moens voor een deel het gevolg van de uitbreiding dit seizoen van het aanbod met één weekdag (maandag). Sinds dit seizoen is ook het vervoer van gewone fietsen gratis. Volgens Moens is de groei echter ook het gevolg van het feit dat naast toeristen ook steeds meer werknemers gebruik maken van de Waterbus om dagelijks op hun werk te geraken.

Het aanbod zal volgend seizoen niet verder uitgebreid worden. "We gaan wel een aantal werken uitvoeren om het aanleggen van de boten aan de kaaien vlotter te laten verlopen en de toegang voor de passagiers te verbeteren. Daarnaast willen we in samenwerking met andere aanbieders van openbaar vervoer werk maken van gemeenschappelijke abonnementsformules. We willen ook meer investeren in reclame voor de Waterbus", aldus Moens.