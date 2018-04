10.000 -Stappenclash op gang geschoten in Bever

In Bever is vandaag het startschot gegeven voor de 10.000 Stappen-clash. Dat is een sportieve wedstrijd waarbij 207 Vlaamse steden en gemeenten strijden voor de de titel van actiefste stad of gemeente. Vorig jaar ging de titel naar Bever.

Een aantal sportieve burgemeesters, van wie sommigen in korte broek en uitgerust met sportschoenen, kwamen vandaag naar Bever afgezakt om daar de 10.000-Stappenclash op gang te lopen. Van 1 tot 31 mei gaan 207 Vlaamse steden en gemeenten samen met hun inwoners zoveel mogelijk stappen proberen te verzamelen met als inzet de titel van 'Actiefste stad of gemeente van Vlaanderen'.

De wedstrijd is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven. Dat wil Vlamingen aansporen om meer te bewegen voor een gezond leven. Een ideaal scenario is minstens 10.000 stappen per dag. Het startschot werd in Bever gegeven in aanwezigheid van Sven Ornelis. Die is, sinds hij ruim 35 kilogram lichter is geworden, zelf overtuigd van het nut van veel bewegen en stappen. Hij aarzelde dan ook geen moment toen hem gevraagd werd om peter te worden van het project.

Vorig jaar won Bever de 10.000-Stappenclash en de gemeente is vast van plan om ook dit jaar een goed figuur te slaan.