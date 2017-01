11% meer nieuwe starters in Vlaams-Brabant

Er is opnieuw vertrouwen in de economie. Het voorbije jaar zijn er in Vlaanderen immers meer nieuwe ondernemingen opgericht in vergelijking met 2015. In onze provincie steeg het aantal starters met 11%. Dat meldt de ondernemersorganisatie VOKA.

In 2016 werden in Vlaams-Brabant 8.526 nieuwe ondernemingen opgericht. Dat zijn er 11% meer in vergelijking met 2015. Het gaat dus goed met de lokale economie. Zeker als je weet dat het aantal faillissementen vorig jaar in Vlaams-Brabant met 1,6% en in Halle-Vilvoorde met ruim 8% daalde. (Lees ook : ‘Aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde met 8% gedaald in 2016’) Ook in de andere Vlaamse provincies steeg het aantal starters met meer dan 10%.