Ook in onze regio wordt vandaag op verschillende plaatsen 11 november herdacht, het feest van de Wapenstilstand. In zowat alle gemeenten staan er vieringen en herdenkingsmomenten op het programma.

Eucharistievieringen en herdenkingsmomenten. Dat zijn de traditionele manieren waarop 11 november wordt gevierd. Zo ook in Liedekerke, waar er in de Sint-Niklaaskerk een viering was en aansluitend een ingetogen gedenkmoment. Dat had plaats aan het herdenkingsmonument voor oud-strijders, waar er een eerbetoon met bloemen en muzikale noot was.

Na het officiële gedeelte nodigde het gemeentebestuur van Liedekerke iedereen uit voor een receptie in GC Warande.