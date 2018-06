11de Woefdag in provinciedomein in Huizingen

Samen dingen beleven met je hond stond ook dit jaar centraal op de Woefdag. Hondenliefhebbers van over het hele land zakken af naar het provinciedomein in Huizingen 50 standhouders toonden wat je zoal kan doen met je trouwe viervoeter. Er zijn onder meer demonstraties dogdance, dogfrisbee, een hondenfotograaf en demonstraties met politiehonden.

Of wat dacht je van flyball? Daarbij racen honden tegen elkaar in een soort van estafette en ze apporteren een bal. Aan de sensoren moeten de honden elkaar neus aan neus kruisen. Het flybalteam The Green Runners heeft trouwens een aantal echte prijsbeesten.“Vorig jaar zijn we met ons snelste team tweede geworden op het Europees kampioenschap en tweede geworden op het Belgisch kampioenschap. Dus dat is altijd mooi meegenomen,” zegt Inge Van Loo.

Dankzij het ideale hondenweer – zo’n 22 graden - was de 11de Woefdag een schot in de roos met zo'n 5.000 bezoekers. “We hebben het ooit anders geweten met bijna overstromingen hier. En dan hebben we ook jaren gehad dat het gewoon te warm was. Dat sommige demonstraties zoals deze van de politie moesten geskipt worden omdat de honden de hitte niet meer konden verdragen. Maar vandaag, beter kon gewoon niet,” zegt Jaak Pijpen, hoofdredacteur van Woef.