12 extra brandweermannen voor brandweerzone Vlaams-Brabant Oost

Sinds begin dit jaar kampen ze in Overijse met een acuut gebrek, want door een nieuwe wet mag een autopomp pas uitrukken als er 6 in plaats van 4 pompiers aan boord zijn. Maar in de kazerne van Overijse werken maar 5 permanente brandweerlieden, onder wie één dispatcher. Daardoor moeten er altijd vrijwilligers worden opgetrommeld en gaat er vaak kostbare tijd verloren. Hoeveel van de 12 brandweerlieden er in de post in Overijse gaan werken, is nog niet bekend. De verdeling moet nog gebeuren. Ze komen uit een werfreserve en kunnen binnen een half jaar aan de slag.