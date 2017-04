120 vrachtwagenritten/dag door graafwerken parking markt Vilvoorde

Sinds enkele maanden is de Grote Markt getransformeerd tot een indrukwekkende bouwwerf. De eerste afgraving is achter de rug en ook de parkingwand werd geboord. Dat betekent dat de aannemer de Grote Markt verder kan uitgraven tot 8 meter diepte, de bodem van de ondergrondse parking. Deze werkzaamheden starten op dinsdag 18 april 2017.

120 vrachtwagenritten per dag

In eerste instantie wordt er gedurende 5 dagen (verspreid over 1 week) intensief gegraven tot op 3 meter. Om de afgegraven grond af te voeren, rijden er elke dag vrachtwagens en tractoren continu heen en weer tussen de Grote Markt en de laad- en loszone aan het Zeekanaal Brussel-Schelde. In totaal komt dit neer op gemiddeld 120 ritten per dag. Zij verlaten de Grote Markt via de Bergstraat waarna ze via de Lange Molensstraat, de Vuurkruisenlaan en de Vaartdijk het kanaal bereiken.

Na deze eerste fase van de intensieve graafwerken plaatst de aannemer ankers om de parkingwand te stabiliseren. Buiten het normale werftransport zal er dan geen extra werfverkeer plaatsvinden.

Midden mei vindt dan de tweede afgraving plaats tot 8 meter diepte. Ook dan zullen er gedurende 5 dagen tientallen vrachtwagens en tractoren tussen de Grote Markt en laad- en loszone rijden.

Oog voor verkeersveiligheid

De stad roept zowel bewoners als bezoekers op om extra voorzichtig te zijn tijdens de werken. De leerlingen van de scholen in de buurt kregen eind januari ook extra lessen rond verkeersveiligheid en info over o.a. de dode hoek en veilige fietsroutes naar school.