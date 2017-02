1.200 Opwijkse leerlingen bouwen carnavalsfeestje

De krokusvakantie staat voor de deur. In de meeste scholen mochten de kinderen zich vandaag verkleden om carnaval te vieren met hun klasgenootjes. In Opwijk pakten ze het naar goede gewoonte groots aan. Bijna alle scholen liepen samen in de grote kindercarnavalsstoet. Goed voor 1200 verklede leerlingen.