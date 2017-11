1275 bezwaarschriften tegen Eurostadion op Parking C

Het aantal bezwaarschriften dat Grimbergen ontving in het kader van het openbaar onderzoek naar de omgevingsvergunningsaanvraag voor het Eurostadion is dubbel zo groot als de raming van burgemeester Marleen Mertens (CD&V).

Op de dag dat het onderzoek afliep, had Grimbergs burgemeester Mertens het over een schatting van 600 bezwaarschriften. Uit de definitieve telling blijkt volgens schepen Eddie Boelens (Groen) dat er liefst 1.275 individuele bezwaren werden ingediend evenals 1.279 handtekeningen onder 47 protestpetities. In een reactie aan onze redactie schrijft Boelens: "Dit project stuit op fundamentele bezwaren en heeft geen enkel draagvlak."

Projectontwikkelaar Ghelamco trok enkele maanden terug haar bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor het project in en verving deze door een nieuwe aanvraag bij de Vlaamse overheid voor een omgevingsvergunning. Het gemeentebestuur van Grimbergen moest hiervoor een nieuw openbaar onderzoek organiseren. Het aantal bezwaarschriften ligt deze keer merkelijk hoger dan de 662 en 472 die een jaar geleden werden ingediend toen Ghelamco respectievelijk een bouw- en milieuvergunningsaanvraag indiende.

Op maandag 20 november neemt het schepencollege van Grimbergen een beslissing over haar advies aan de Vlaamse regering. Van een vergunning voor dit project kan momenteel überhaupt geen sprake zijn omdat de buurtweg die door Parking C loopt nog steeds niet afgeschaft is. Op 12 oktober trok de deputatie van Vlaams-Brabant haar eerdere beslissing om deze af te schaffen in om deze opnieuw te bevestigen op basis van een meer gefundeerde motivatie. Ook tegen deze deputatiebeslissing werd inmiddels beroep aangetekend bij Milieuminister Joke Schauvliege.