13 gemeenten maken samen een thermografische luchtfoto

Het project is een samenwerking tussen de verschillende gemeenten, de intercommunales Interleuven en Haviland en de Franse firma Action Air. Vanmorgen werd het project voorgesteld op een persmoment in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit een aantal deelnemende gemeenten. De luchtopnames boven de gemeenten Opwijk en Lebbeke en de stad Landen zijn ondertussen gemaakt. Voorlopig zien de weersomstandigheden voor een vlucht komende nacht er goed uit. De bedoeling is dat alle deelnemende gemeenten nog deze winter worden overvlogen.

Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken zichtbaar te maken. Een tweemotorig vliegtuig, uitgerust met een infraroodcamera, vliegt ’s nachts over de gemeenten en detecteert de thermische straling. Deze vluchten worden in de winter uitgevoerd en moeten gebeuren wanneer de klimatologische omstandigheden gunstig zijn: een heldere nacht, kouder dan 5° Celsius, geen neerslag (sneeuw of regen) en geen of weinig wind.



Van thermografie naar een energetische renovatie

De thermografische gegevens worden nadien verwerkt tot een kaart met een classificatie van het warmteverlies in 6 duidelijke kleuren. Deze beelden worden nadien ter beschikking gesteld via een gebruiksvriendelijke toepassing op de gemeentelijke website. Op deze manier krijgt iedereen een duidelijk beeld van de eigen woning. Deze foto legt onmiddellijk de pijnpunten bloot. De interpretatie van een thermografisch beeld is niet altijd even eenvoudig. Daarom kan de geïnteresseerde inwoner na het maken van een afspraak langskomen in het gemeentehuis om een persoonlijk advies te ontvangen. Bij dit advies, een eerste stap richting een energetische renovatie, wordt ook heel wat aandacht besteed aan energiebesparing, premies, benoveren, groepsaankopen en nog veel meer. Nadien kan de inwoner verder op weg worden gezet naar een efficiënte renovatie. Want minder warmteverlies in de woning leidt tot een besparing op de energiefactuur en meer comfort voor de bewoners. Ook het klimaat (CO2-besparing) vaart er wel bij.



Ervaring met eerdere projecten

Interleuven heeft reeds heel wat ervaring met thermografische luchtfoto’s en adviesverlening aan de eigenaars en gebruikers van woningen en gebouwen. Het eerste project was de opmaak van de warmtekaart voor de gemeente Tervuren en dateert van 2012. In 2013 werden thermografische luchtfoto’s van een aantal bedrijventerreinen (Aarschot, Diest, Holsbeek, Haacht, Hoegaarden en Leuven) gemaakt in het kader van het Europees project Eco2Profit. Vorige winter werden het grondgebied van de gemeenten Haacht en Keerbergen overvlogen in het kader van het Interreg-project See2Do!. De inwoners kunnen sinds enkele maanden de resultaten raadplegen. Interleuven is erkend als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant. Als intergemeentelijke vereniging ondersteunen we 18 lokale besturen bij de uitvoering van hun klimaatactieplannen en bij de opvolging van de CO2-besparing. Het project thermografie past dan ook perfect in deze dienstverlening.



Meer dan thermografie: ook andere toepassingen voor lokale besturen

De thermografische opnames worden gemaakt vanuit een tweemotorig vliegtuig, een Cessna 337D ‘Skymaster’, een toestel uitermate geschikt voor nachtelijke vluchten boven stedelijk gebied. Vanop een hoogte tussen de 500 en 800 meter registreren de FLIR warmtecamera’s de warmteverliezen tot op 0,02° Celsius nauwkeurig. Tijdens de nachtelijke thermografische vluchten worden eveneens beelden gemaakt van de openbare verlichting. Deze gegevens resulteren in een lichtkaart die de kwaliteit van de openbare verlichting duidelijk weergeeft. Aan de hand van deze kaart kunnen problemen zoals energieverlies en lichtvervuiling worden aangepakt. Optische camera’s zoals deze waarmee thermografische beelden worden gemaakt, hebben vaak last van bewolking waardoor opnames worden bemoeilijkt. Andere types van apparatuur zoals de hyperspectrale camera’s hebben dit probleem niet. De toepassingen van deze hyperspectrale beelden zijn velerlei: milieubeheer door controle van de waterkwaliteit, classificatie van waterschade na overstromingen, nagaan van de gezondheidstoestand van bomen langs straten en in parken, inventarisatie van asbestdaken, ...