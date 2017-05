13 huizen moeten wijken voor het tramtracé langs A12

Voor de aanleg van het trantracé langs de A12 zullen 13 woningen onteigend worden in Meise, Londerzeel en Grimbergen. De bewoners kregen maandagavond meer uitleg tijdens een infoavond van De Lijn in het gemeentehuis van Meise.

In Meise zullen 11 woningen verdwijnen onder de sloophamer, in Grimbergen 1 woning en ook in Londerzeel moet 1 huis verdwijnen voor de komst van de sneltram tussen Willebroek en Brussel. De buurtbewoners betreuren het feit dat ze vier jaar lang in onzekerheid werden gelaten. Maar gisteren tijdens de infomarkt van De Lijn werd dus duidelijk welke woningen moeten verdwijnen en wat de geschatte waarde is van die woningen.