13-jarig zangwonder Nina Butera uit Sint-Pieters-Leeuw op rand van doorbraak

Nina Butera uit Halle een nachtegaal noemen is een understatement. Het meisje kan zingen en hoe. Nina – amper 13 – bracht net haar eerste singel uit, “Dacing on my own” een cover van Robyn.

Wat begin dit jaar begon met zangles in de studio van Christophe Severs (zoon van Paul Severs), bloeide uit tot de ontdekking van een talentvolle jonge zangeres. Toen de vader van Nina toevallig werkjes moest uitvoeren bij Christophe Severs, ontdekte hij dat Christophe de eigenaar is van een professionele muziekstudio. Van het één kwam het ander.

Na verloop van tijd wilde Nina een demo maken. Ze koos voor een cover van haar favoriete nummer “Dancing on my own”. De demo groeide snel uit tot een echte song waarvoor Christophe Severs een vernieuwd arrangement schreef met een knipoog naar de jaren tachtig. Het liedje was zo mooi, dat besloten werd om het nummer uit te brengen. Dat ging niet zonder het nodige papierwerk. Na meer dan 3 maanden wachten, gaf Universal Music Publishing de goedkeuring. En zo kan iedereen nu Nina’s versie van ‘Dancing on my own’ beluisteren via iTunes, Spotify, Deezer en Google Play.

De eerste keer dat Nina haar eigen song op de radio hoorde werd vereeuwigd op Facebook. Kijk maar via deze link.

Bij het nummer van Nina hoort ook een clip.

(Foto: Emile Devogeleer)