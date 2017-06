1367 extra plaatsen in scholen in de Vlaamse Rand

Na Antwerpen, Gent en Brussel, is de nood aan extra plaatsen op school het grootst in de Vlaamse rand. Dat is gebleken uit een objectieve capaciteitsmonitor die minister van Onderwijs Crevits liet opmaken. De komende drie jaar komen er in onze regio daarom 1400 plaatsen bij in scholen.

De Vlaamse regering voorzag vroeger eerder weinig middelen voor de Vlaamse rand als het gaat over extra plaatsen op school. Ook al trekken heel wat gemeenten uit onze regio al jaren aan de alarmbel. Maar nu heeft een capaciteitsmonitor aangetoond dat het aantal schoolgaande kinderen in onze regio wel degelijk fors is toegenomen, door de bevolkingsgroei en door Brusselse jongeren die uitwijken naar de rand.

6 gemeenten in onze regio krijgen nu geld om extra plaatsen te creëren in hun scholen. In Grimbergen is er nood aan 257 extra plaatsen. Halle krijgt er 244 bij, Machelen 169, Meise 209, Sint-Pieters-Leeuw 248 en Wemmel tot slot 240. In totaal komen er de komende drie jaar dus bijna 1400 plaatsen bij in onze scholen.