14 gemeenten uit regio willen dementie bespreekbaar maken

14 Gemeenten uit de Noordrand gaan samenwerken voor De Alzheimer Code. Dat is de naam van een project dat de ziekte bespreekbaar moet maken via een uitgebreid aanbod van culturele en artistieke activiteiten. De Alzheimer Code loopt nog tot eind november in heel wat culturele centra in de regio en ook in bibliotheken, woonzorgcenra en lokale dienstencentra.