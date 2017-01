144 politiezones strijden dit weekend tegen alcohol achter het stuur

Vorig jaar gebeurden er in onze provincie zo’n 2.500 ongevallen, daarbij vielen 31 doden. In 12% van de ongevallen was alcohol de oorzaak. Daarom organiseert de federale politie samen met zo’n 144 lokale zones een grootscheepse alcoholcontrole. Door deze controleacties uitgebreid aan te kondigen, hopen de politiediensten dat de weggebruikers op zoek zullen gaan naar alternatieven (een BOB, het openbaar vervoer of een taxi) en om niet dronken achter het stuur te kruipen. Ook later dit jaar zal er een gelijkaardige controle georganiseerd worden. Met deze gecoördineerde controleacties willen de politiediensten een echte gedragswijziging bewerkstelligen en het aantal ongevallen reduceren.