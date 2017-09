1,5 miljoen euro schadevergoeding voor slachtoffers Zaventem en Maalbeek

Het voorbije anderhalf jaar hebben de meeste nabestaanden en slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek noodhulp gekregen. In totaal gaat het om een bedrag van 1,5 miljoen euro. Dat meldt de krant Het Nieuwsblad vandaag en wordt bevestigd door de FOD Justitie.

Weliswaar gaat het in de meeste gevallen maar om voorlopige bedragen - tot 30.000 euro per dossier - in afwachting van een definitief vonnis door de rechter. Deze noodhulp wordt vaak sneller uitbetaald dan de tussenkomst van de verzekeraar. Ook slachtoffers in het buitenland zouden dergelijk voorschot al ontvangen hebben.

V-Europe, de vereniging die de slachtoffers van de aanslagen groepeert, is erkentelijk voor de 'snelle' betaling van de schadevergoedingen, nadat er eerder kritiek was geweest op de trage afhandeling. Bij de aanslagen van 22 maart vorig jaar vielen in Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel in totaal 32 doden en minstens 324 gewonden.