150 Brusselaars dienen klacht in tegen Brussels Airport

In de Osseveldstraat in Brussegem (Merchtem) is een man met zijn auto op een pas aangelegde betonbaan gereden, nadat hij alle werfafsluitingen had verwijderd. Uitleg: "Ik moest er zijn en volgde mijn GPS". De kostprijs voor het herstel van de 300 meter betonbaan bedraagt minimum 55.000 euro.