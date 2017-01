150 gezinnen uit Beersel al dagenlang geen tv of internet

In Beersel zitten zo’n 140 gezinnen al sinds vorig weekend zonder televisie, telefoon en internet. De oorzaak was een ongeval zaterdagavond op de Gentsberg waarbij twee verdeelkasten van Proximus beschadigd raakten.

Vandaag worden de kasten vernieuwd. In principe zouden de problemen morgen van de baan moeten zijn. Al die tijd hebben de inwoners zich moeten behelpen met Wifi van andere providers of een prepaidkaart van Proximus om toegang te krijgen tot het internet. De getroffen inwoners hekelen het feit dat Proxiumus de klanten niet geïnformeerd heeft over de problemen en ze pas vanmorgen via de lokale media meer info kregen over de oorzaak van de storing.