Zo’n 1.500 gezinnen in Ternat, Asse en Dilbeek hebben donderdagavond anderhalf uur zonder stroom gezeten.

De oorzaak situeerde zich in een middenspaningscabine op de site van Sun Chemical in Ternat. Mogelijk ontstond er een kortsluiting door waterinsijpeling. Daardoor kregen tientallen straten voornamelijk in Ternat vanaf 19u30 geen stroom meer. Rond 21u waren de problemen verholpen.