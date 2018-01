16-jarig meisje dood aangetroffen in manège Wemmel

In een manège langs de Frans Robbrechtsstraat in Wemmel is gisterenavond het levenloze lichaam van een 16-jarig meisje uit Ganshoren aangetroffen.

Het meisje werd in de late avond aangetroffen op de piste door iemand die een uitgebroken paard terug naar de manège had gebracht.



"Het labo en een wetsdokter zijn ter plaatse gegaan, maar vonden geen elementen die zouden wijzen op de tussenkomst van een derde. Er zal wel nog een autopsie worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te proberen achterhalen," aldus Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.



Vermoedelijk viel het meisje van het paard, waarna het dier uitbrak. Het meisje zou ook hartproblemen gehad hebben. De manège schrapt alvast de lessen van vandaag en morgen. In de bar van de manège is er vanavond om 19 uur een bezinningsmoment en is een een rouwregister geopend.