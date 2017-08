16-jarige Ana Carolina is vermist

Ana Carolina is 1,62 meter groot, heeft een tengere lichaamsbouw, bruine ogen en lang donkerbruin haar. Op het moment van haar verdwijning had ze een donkere legging aan met ritsen, een paarse trui met witte bolletjes, een witte sjaal en grijze sportschoenen van Nike. Over de precieze omstandigheden van haar verdwijning is nog niets geweten.

Getuigen nemen best telefonisch contact op met Child Focus (116000) of de politie (0800/30.300).

Meer info via deze link.