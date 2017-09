16 maanden tot 5 jaar cel voor autodiefstallen

4 Polen zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot straffen van 16 maanden tot 5 jaar voor een reeks van 45 autodiefstallen. De leider van de bende verkocht tweedehandswagens in SInt-Pieters-Leeuw, maar stuurde er enkele landgenoten op uit om voor hem wagens te stelen.

Op die manier werden in de regio Brussel en Leuven in totaal zeker voertuigen gestolen. De auto's kregen vervolgens in Sint-Pieters-Leeuw een nieuw chassisnummer, waarop ze naar Polen werden verscheept. Het ging om een bijzonder gewelddadige bende, waarbij de leden er niet voor terugdeinsden om ook tegen de politiediensten driest te werk te gaan.

De bendeleider is overigens geen onbekende voor het gerecht. De man werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en hij werd toen het land uitgezet. De man krijgt nu een celstraf van 5 jaar. Zijn broer moet 4 jaar naar de gevangenis. Beiden kregen nog een bijkomende straf van 3 maanden voor illegaal verblijf in ons land. Twee medestanders werden veroordeeld tot 16 maanden gevangenis, waarvan een deel met uitstel.