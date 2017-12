1,6 miljoen euro voor toegankelijke natuur in Vlaamse Rand

Vlaams minister van Natuur, Landbouw en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) investeert 1,6 miljoen euro in zeven gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel voor de realisatie van openbare, toegankelijke natuur. De subsidies worden toegekend aan Zaventem, Halle, Drogenbos, Vilvoorde, Machelen, Ternat en Affligem.

Zaventem ontvangt 280.000 euro aan subsidies van het kabinet Schauvliege en zal die middelen investeren in het nieuwe belevingsbos Het Zeen. “De subsidie betekent een ondersteuning van bijna 50 procent van de kostprijs van het project,” licht schepen van Ruimtelijke Ordening en Financiën Bart Dewandeleer (CD&V) toe.

Momenteel wordt het bos aan Het Zeen al heringericht. Bij die eerste fase ligt de nadruk op recreatie. Zo komt er een Finse piste, een multisportveld en speeltuigen.

De komende drie jaar zal het ondoorgrondelijke bosje van 8,5 hectare aan het Zeen veranderen in een prachtig stuk belevingsnatuur. “Er komen nieuwe wandelwegen, natuurlijk speelgroen, een nieuwe poel en een grote zelfplukboomgaard met streekeigen fruit,” aldus schepen Dewandeleer. Het Zeen moet ook de perfecte plek worden voor de nieuwe lokalen voor de Chiro van Sterrebeek.

Andere projecten

In Halle wordt met de subsidies een groen domein van 8 hectare, dat naast de woonkern van Lembeek ligt, aangekocht. De aankoop kost 1,4 miljoen euro, waarvan Schauvliege 930.000 euro subsidieert.

In Drogenbos krijgt het project ‘Groene parels voor Drogenbos’ ondersteuning. Concreet gaat het om de inrichting van de begraafplaats tot de parkbegraafplaats en om de aanleg van groene zones rond het gemeentehuis en de kerk. Drogenbos krijgt hiervoor 265.000 euro.

In Vilvoorde-Machelen wordt het Peutiebos ontsloten. Dit gebeurt door middel van graspaden, vlonderpaden, een brug over Trawool, trappen over een aarden heuvel en welkomstborden. Bedoeling is uiteindelijk een verbinding te maken tussen Park Drie Fonteinen in het westen en Floordambos in het oosten. Het project krijgt 61.000 euro aan subsidies.

De gemeente Affligem krijgt 27.000 euro voor de aankoop van 1,5 hectare grond in het gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied Koudenbergbeekvallei. De grond zal beplant worden met een geboortebos.

In Ternat wordt met 65.000 euro subsidies 0,6 hectare grond aangekocht voor de uitbreiding van openbaar groen. Het valleigebied langs de Steenvoordbeek zal verder worden ingericht om zo verschillende groengebieden met elkaar te verbinden.

Vlaams minister Schauvliege reikte de subsidies uit voor projecten op gronden waarvan een openbaar bestuur eigenaar of langdurig gebruiker is. De gesubsidieerde projecten moeten de leefbaarheid verhogen, een draagvlak hebben bij de bevolking en lokale partners en gaan uit van en realistische financiële onderbouw.