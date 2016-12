16 vluchtelingen aangetroffen in vrachtwagens Groot-Bijgaarden

In Groot-Bijgaarden (Dilbeek) zijn in verschillende vrachtwagens zaterdag 16 vluchtelingen aangetroffen. Dat meldt Radio 2.

Getuigen hoorden op de parking mensen tegen de wand van een koelwagen kloppen. Nadat de chauffeurs hen bevrijdde, werden ze meegenomen door de politie. De dienst Vreemdelingenzaken moet zich uitspreken over de vluchtelingen. Ook in een andere vrachtwagen die op weg was naar Groot-Brittannië werden verschillende vluchtelingen ontdekt.

Op de parking worden steeds vaker vluchtelingen opgemerkt sinds de sluiting van het Franse vluchtelingenkamp in Calais. Bovendien heeft het probleem zich uitgebreid naar een bedrijventerrein in de omgeving. (Bekijk ook de reportage: ‘Steeds vaker gewelddadige conflicten met vluchtelingen langs E40 in Groot-Bijgaarden’)