1.600 nieuwe krachten bij G4S Vilvoorde door terreurdreiging

Het bedrijf G4S uit Vilvoorde, één van de grootste private bewakingsfirma's van ons land, heeft vorig jaar maar liefst 1610 nieuwe medewerkers aangeworven. Dat is het gevolg van de aanslagen van 22 maart en de aanhoudende terreurdreiging. Ook dit jaar zal G4S nog 1000 nieuwe medewerkers aanwerven. Het is vooral op zoek naar vrouwen die bewakingsagent willen worden.

Van de 1610 nieuwe medewerkers die G4S vorig jaar aanwierf, was maar een kwart vrouw. Bewakingsagent wordt nog vaak gezien als een job voor mannen, terwijl vrouwen er volgens G4S in bepaalde gevallen net meer geschikt voor zijn. Zo zouden vrouwen vaak efficiënter en rustiger optreden bij conflicten, zouden ze communicatiever zijn dan mannen. En bovendien moeten vrouwen altijd door vrouwen gefouilleerd worden. G4S wil dit jaar in totaal 1.000 nieuwe mensen aanwerven, van wie de helft vrouwen.