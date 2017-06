166 jongeren gecontroleerd aan stations Halle, Ruisbroek, Lot of Beersel

De politie van de zone Zennevallei heeft woensdag uitgebreide controles georganiseerd in en rond de stations van Halle, Lot, Beersel en Ruisbroek. In totaal werden zo’n 166 jongeren gecontroleerd.

De actie is het gevolg van verschillende incidenten met jongeren die de voorbije maanden plaatsvonden in en rond de stations in de Zennevallei. Die veroorzaken bij heel wat reizigers een onveiligheidsgevoel en daar wil de politie van de zone Zennevallei komaf mee maken.

Daarom werden woensdag tijdens de ochtendspits en rond de middag controles gehouden in het station van Halle. Een interventieploeg was ook actief in en rond de stations van Ruisbroek, Lot en Beersel.

In totaal werden 166 personen onderworpen aan een controle. Eén minderjarige had een verboden wapen bij zich. Een andere had drugs op zak. “Op zich werden er dus weinig inbreuken vastgesteld, doch zit de succesfactor in het feit dat de diensten opnieuw samen met verschillende partners zichtbaar aanwezig waren aan de veelbesproken stations”, aldus de politie in een mededeling.

Ook De Lijn voerde tegelijkertijd controles uit op zo’n 64 bussen. Meer dan 1.100 reizigers werden gecontroleerd. Er werden ook 16 processen-verbaal opgesteld. Ook Securail en Ticko’s (NMBS) voerden ticketcontroles uit op de treinen tussen Waals-Brabant en Brussel. De resultaten van deze controles zijn nog niet bekend.