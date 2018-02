17-jarige Elisa Amsalkhir neemt deel aan gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Pieters-Leeuw

Ook de jeugd doet aan politiek. Elisa Amsalkhir, 17 jaar, staat in Sint-Pieters-Leeuw op de N-VA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. “Ik wil me graag inzetten voor de jeugd.”

In oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen en dus zijn politieke partijen bezig met de lijstvorming. Zo ook de N-VA van Sint-Pieters-Leeuw. Opvallend, op de lijst zal ook de naam van Elisa Amsalkhir staan. Elisa is nu nog 17, maar in oktober zal ze 18 zijn.

Elisa studeert communicatie en media in het zesde middelbaar van het Heilig-Hart & College. Ze wil graag de politiek in om mooie dingen te realiseren in de deelgemeente waar ze woont, dat is Ruisbroek. Elisa wil ook de belangen van de jongeren in Sint-Pieters-Leeuw behartigen.

Elisa nam samen met haar klas vorig jaar nog deel aan de Nieuwsneuzenwedstrijd van RINGtv.