17-jarige Rania el Mard (Asse) is nieuwe voorzitter Scholierenkoepel

De Vlaamse Scholierenkoepel, kortweg VSK, is de spreekbuis van de scholieren uit het secundair onderwijs en waakt erover dat de leerlingen betrokken worden bij het onderwijsbeleid. De organisatie overkoepelt zo’n 750 leerlingenraden.

De Algemene Raad duidde deze week ook een nieuwe voorzitter aan: de 17-jarige Rania el Mard uit Asse. Ze volgt Economie-Moderne Talen aan het Koninklijk Atheneum Vijverbeek in Asse.

Rania wil samen met de VSK de verbindende factor zijn tussen het onderwijsbeleid en de realiteit op school. “Zo gaan we dit jaar leerlingen aanmoedigen om de regels van hun school eens grondig onder de loep te nemen via het project De Regelaars. Maar we maken ook de omgekeerde beweging, Want in het voorjaar van 2018 organiseren we een tweede editie van onze Terug-naar-de-klas-actie, waarbij we Vlaamse en regionale onderwijsbeleidsmakers een dagje terug op de schoolbanken laten plaatsnemen om de voeling met de schoolrealiteit op te frissen”, aldus el Mard op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel. Naast haar engagement bij de VSK zal ze dit jaar ook op haar eigen school in Asse de leerlingenraad nieuw leven inblazen. El Mard volgt Céline Ibe op die vorig jaar afstudeerde.