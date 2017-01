170 vacatures bij De Lijn Vlaams-Brabant

De Lijn Vlaams-Brabant is voortdurend op zoek naar nieuwe werkkrachten voor zijn stelplaatsen in De Rand. Dit jaar zijn er 170 vacaures in te vullen, dat zijn er 60 meer dan vorig jaar. Daarom organiseert De Lijn Vlaams-Brabant zaterdag een jobdag in de stelplaats Dilbeek.

"We zoeken chauffeurs en technici zowel hier in Dilbeek als in Grimbergen, Asse, het Rad in Anderlecht en Leerbeek. Enerzijds kan je werk vinden dicht bij huis en anderzijds bieden we toch aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden", aldus Joachim Nijs, woordvoerder bij De Lijn Vlaams-Brabant.

Tijdens de jobdag krijgen geïnteresseerden een rondleiding en kunnen ze zelf een bus besturen onder begeleiding van een instructeur. En er is natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen aan mogelijke toekomstige collega's, bijvoorbeeld aan Willy Lanckmans (foto links). Hij mocht enkele jaren geleden al met pensioen. Maar omdat hij zo verknocht is aan zijn job staat hij intussen al 46 jaar op de loonlijst van De Lijn. Hij wil zijn ervaring zeer graag doorgeven aan de jonge generatie. "Een bus 46 jaar geleden bestond enkel uit wat lampen, een uitlaat, een motor en wat assen. Nu zit er een massa elektronica in zo’n bus. Alles wordt gecontroleerd via een display op het dashboard. Elke storing wordt vandaag meteen gemeld en hersteld. En dat is het grote verschil met 46 jaar geleden. Zolang je toen niet stil viel, reed je verder”, glimlacht Lanckmans.

De jobdag van De Lijn Vlaams-Brabant vindt nu zaterdag plaats vanaf 10 uur in de stalplaats aan de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Later dit jaar volgt er nog een jobbeurs in Grimbergen.