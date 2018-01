170.000 euro voor wandelpad langs Woluwe in Zaventem en Kraainem

Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft een subsidie van 170.000 euro toegekend voor de aanleg van een wandelpad langs de Woluwe in Zaventem en Kraainem. De aanleg van het pad is een onderdeel van de landinrichtingswerken in de Woluwevallei.