18-jarige Tiffany uit Vilvoorde verliest 35kg na bypass-ingreep

Tiffany was altijd al struiser dan haar leeftijdgenoten. Op haar 15de leed ze aan 'anxiety disorder', dat is een soort depressie waarbij Tifanny naar eigen zeggen veel ongezonde dingen naar binnen werkte om haar problemen te vergeten. Niet erg gezond natuurlijk. Daarom besliste Tyfanny om een gastric bypass te laten uitvoeren. Dat is een operatie waarbij de maag gevoelig verkleind wordt om het hongergevoel een halt toe te roepen.

Maar voor zo’n ingreep moet je minstens 18 jaar zijn. Tiffany heeft dus een aantal jaar moeten wachten voor ze de operatie kon laten uitvoeren. Tijdens die periode kreeg ze veel steun van vrienden, familie en ouders. Maar soms kreeg ze ook minder positieve reacties. Maar die kritiek is ze al lang vergeten nu ze het prachtige resultaat ziet.

Tijdens de operatie was ze best wel zenuwachtig. Maar eenmaal ze op de operatietafel lag, vroeg de verpleegster of ze al een droom had. Natuurlijk had ze die en na een klein prikje viel ze in een diepe slaap. Dit was de start van een nieuw, gezonder en gelukkiger leven.

Na 3 dagen in het ziekenhuis mocht Tiffany reeds naar huis. De eerste week leefde ze van soep en yoghurt. Nadien mocht ze gemixt voedsel tot zich nemen. Een maand lang heeft ze haar klasgenoten moeten missen. Maar intussen gaat ze opnieuw naar school. Door de ingreep is ze wel sneller vermoeid maar ze voelt zich wel gelukkiger en beter in haar vel. Ze heeft ook een betere conditie.

Ook haar eetgewoonten heeft ze bijgestuurd. Ze eet nu vaker maar in kleinere porties, meer groenten en fruit en vooral wit vlees zoals kip en kalkoen. Rood vlees en koolhydraten kan ze momenteel niet eten.

Voor haar operatie woog Tiffany 116 kg. Nu, ongeveer 7 maanden later, weegt ze 82 kg. Haar doelgewicht is om tussen de 70 à 75 kg te wegen. Ze wil graag iedereen die twijfelt aanraden om de stap naar een nieuw en gelukkiger leven te zetten. We wensen Tiffany nog veel succes om haar doel te bereiken.