195 banen bedreigd bij Vinçotte

Er heerst al een hele tijd sociale onrust bij het grootste keuringsbedrijf van het land. De vakbonden bij Vinçotte voerden in februari nog een nationale manifestatie aan de hoofdzetel in Vilvoorde tegen de hervormingen. Maar het bedrijf heeft naar eigen zeggen geen andere keuze dan te herstructureren. Dat nieuws werd vanmorgen bekend gemaakt tijdens een buitengewone ondernemingsraad. "Een bedrijf moet zich natuurlijk voortdurend aanpassen om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant, stilstaan is achteruitgaan en Vinçotte heeft te lang stilgestaan. Deze koerswijziging naar een meer moderne en efficiënte onderneming is dringend nodig om de toekomst van ons bedrijf te kunnen verzekeren en onze rol als leider te kunnen blijven opnemen", aldus CEO Marco Croon. Door de herstructurering zijn 195 banen bedreigd. Dat is veel meer dan de vakbonden gevreesd hadden. Op 2 mei is er een vakbondsactie gepland aan de hoofdzetel in Vilvoorde.