Op de Brusselsesteenweg in Kobbegem (Asse) gebeurde dinsdagavond een zwaar verkeersongeval. Een bejaarde man en een bejaarde vrouw raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. BIj een ongeval in Melsbroek is een motorrijder om het leven gekomen.

2 Bejaarden levensgevaarlijk gewond bij ongeval in Asse, dode in Melsbroek

Het voertuig met daarin de 2 bejaarden botste op de Brusselsesteenweg frontaal tegen een andere wagen. In die wagen zaten een vader en zijn zoontje. Vst staat dat de vader een positieve ademtest aflegde. Of er een oorzakelijk verband is tussen het ongeval en de positieve alcoholtest is niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak.

Op de Haachtsesteenweg in Melsbroek is omstreeks 21 u 45 dan weer een motorrijder om het leven gekomen. De man reed richting Machelen en wilde op het kruispunt linksaf slaan. Daarbij werd de motorrijder geraakt. Een deskundige is aangestel om het ongeval te onderzoeken.