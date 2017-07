2 miljoen euro voor Vlaams-Brabantse fietsinfrastructuur

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert dit jaar bijna € 1.000.000 in nieuwe Vlaams-Brabantse fietsinfrastructuur. De provincie en lokale gemeenten dragen de rest van het bedrag bij. Zeven projecten, verspreid over de hele provincie, kunnen meegenieten van deze overheidssteun. Van die zeven projecten liggen er vijf in onze regio.

“Ik wil de Vlaams-Brabanders stimuleren om hun auto vaker te ruilen voor de fiets”, zegt Weyts. “Daarom vind ik het belangrijk te blijven investeren in veilige en vlotte fietsverbindingen.”

De helft van alle verplaatsingen die Vlamingen maken bedraagt 5 kilometer of minder, maar toch kiezen we nog te weinig voor de fiets. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. Het investeringsbudget voor de fiets stijgt naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019 wordt de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar telkens gerond. “Fietsen is beter voor mens, milieu en economie. Elke fietsende pendelaar is een auto minder in de file.”

Weyts maakt fietsen in Vlaams-Brabant aantrekkelijker door gericht te investeren in vlotte en veilige verbindingen voor fietsers. Vanuit het Fietsfonds maakt Vlaams minister van Mobiliteit 974.061,34 euro vrij voor zeven fietsinfrastructuurprojecten langs Vlaams-Brabantse wegen. Werken aan de fietsweg in onder meer Dilbeek in de Jan De Trochstraat, in de Nieuwelaan-Kardinaal Sterckxlaan in Meise en Lindestraat en Van Cauwenberghelaan in Herne.

De Vlaamse overheid financiert 40% van de totale investeringskost. Het resterende bedrag wordt door de Vlaams-Brabantse provincie en/of gemeenten bijgepast.

Lijst met investeringen in de provincie Vlaams-Brabant:

Gemeente/stad Project Investering Vlaamse overheid Totaal Dilbeek Jan De Trochstraat € 437.710,60 € 875.421,12 Tienen Weg 2 (Molenbergweg) RVK Willebringen € 51.062,59 € 102.125,18 Geetbets Steenweg op Kortenaken, Drinkteilstraat, Kasteellaan € 100.323,10 € 200.646,17 Meise/Merchtem Nieuwelaan-Kardinaal Sterckxlaan € 183.759,80 € 367.519,64 Herne Lindestraat en Van Cauwenberghelaan € 95.226,02 € 190.452,03 Roosdaal Koning Albertstraat € 40.275,52 € 94.470,04 Londerzeel Blauwenhoek € 65.703,71 € 137.529,30 Totaal € 974.061,34 € 1.968.163,48

