2 nieuwe pluizige bewoners in zorgcentrum Rietdijk Vilvoorde

“Voor ons eindwerk willen we nagaan of dit wel een meerwaarde heeft voor de bewoners. Maar we weten dat op het ogenblik dat bewoners bezig zijn met dieren, hun hartslag naar beneden gaat. En dat geldt ook voor de stressfactor en hun bloeddruk. Dus dat heeft een meerwaarde voor bepaalde mensen”, aldus studente Silke Kessens over de opzet van dit project. Amber en Silke komen alvast elke week langs om alles op te volgen en de bewoners te begeleiden. Een ding is alvast zeker: de konijntjes hebben heel wat harten gestolen.