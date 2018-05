2 Verdachten opgepakt na spectaculaire achtervolging

In Asse zijn gisterenavond 2 verdachten van een gewapende overval opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 2 waren vanuit Brussel via de Brusselse Ring tot in Asse gevlucht.

Rond 18.30 u gebeurde er een overval aan de Pagodenlaan in Neder-Over-Heembeek. 2 Overvallers hadden een kleine buit gemaakt in een buurtwinkel. De verdachten zouden in het bezit zijn geweest van een mes en 2 stroomstootwapens. Een patrouille van de anti-overvalbrigade kwam ter plaatse en kruiste onderweg het voertuig van de overvallers, waarop meteen de achtervolging werd ingezet.

De overvallers namen de vlucht via de Ring rond Brussel. UIteindelijk kwamen de daders in Asse terecht, waar ze hun wagen achterlieten en te voet vluchtten. Intussen had de Brusselse lokale politie versterking gekregen van de federale politie. Die zette ondermeer een helikopter in. Ook ploegen van andere lokale zones gaven versterking.

Na de klopjacht werden de 2 uiteindelijk opgepakt in Asse, waar ze zich in een kleine houtopslagplaats hadden verstopt. De 2 worden vandaag ter beschikking gesteld van het parket, dat aan de onderzoeksrechter kan vragen om hen aan te houden. Over de identiteit van de verdachten is nog niets bekend.

(Foto Mozkito)