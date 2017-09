2 Zwaargewonden bij brand in woonzorgcentrum Ofelia Overijse

Het heeft vannacht gebrand in woonzorgcentrum Ofelia in Overijse aan de Nijvelsebaan. Daarbij vielen 2 zwaargewonden en liepen 8 anderen lichte verwondingen op. Het medisch interventieplan trad in werking. 30 andere bewoners werden geëvacueerd en overgebracht naar ziekenhuizen of naar woonzorgcentra in de streek.