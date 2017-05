Bierliefhebbers moeten dit weekend in het Pajottenland en de Zennevallei zijn. Daar openen verschillende lambiekbrouwerijen hun deuren voor 20 jaar "Toer De Geuze". Het publiek kan er gratis het brouwproces ontdekken en natuurlijk ook genieten van een lekker biertje. Brouwerij Lindemans zorgt alleszins voor enkele uitzonderlijke activiteiten.

Alle hens aan dek vandaag bij brouwerij Lindemans in Vlezenbeek. Alles wordt hier in gereedheid gebracht voor het grootste bierevenement uit onze regio: Toer De Geuze. Naar aanleiding van het succes bij de vorige editie zetten de brouwerijen nu voor het eerst twee dagen lang hun deuren open. Lindemans heeft iets speciaals in petto.

"Je kan ditmaal je eigen geuze samenstellen. Aan de hand van verschillende lambieken gaat men zelf een eigen fles kunnen samenstellen naargelang de smaak. En die kun je dan op het einde van de dag meenemen. Die moet dan wel nog 6 maanden verder gisten bij u in de kelder", vertelt Geert Lindemans.

Het lambiekbier is geliefd tot ver buiten onze landsgrenzen. Een Italiaanse delegatie uit Pergola vindt het lambiekbier de ideale combinatie met hun lokale producten. "Er is ons onder meer een bier voorgesteld op basis van kersen dat goed samengaat met de artisanale chocolade", vertelt Francesco Baldelli, burgemeester van Pergola.

En Lindemans brengt de bezoekers dit weekend ook in hogere sferen. Hoogtepunt is ongetwijfeld de luchtballon, waar de bierliefhebbers een unieke bierbeleving krijgen.