20 maanden cel voor cannabisplantage in Ternat

Drie mannen die betrokken waren bij een cannabisplantage in Ternat zijn elk veroordeeld tot celstraffen van 20 maanden. Ze werden eind 2017 betrapt in de plantage, maar ontkenden elke betrokkenheid.

De lokale politie van de zone Tarl (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) viel op 19 december vorig jaar binnen in een leegstaande woning in de Esdoornstraat in Ternat. Een buurman had de politie verwittigd toen hij een wagen met buitenlandse nummerplaten had zien stoppen aan het onbewoonde huis. Ter plaatse troffen de politie-inspecteurs een professioneel uitgebouwde cannabisplantage aan waar zo’n 700 planten geteeld werden. Drie mannen, een Turk en twee Vietnamezen, die in het gebouw aanwezig waren, werden opgepakt.

Op hun proces ontkenden ze elke betrokkenheid en wezen ze elkaar aan als verantwoordelijke. De rechtbank oordeelde dat er voor elk van de drie beklaagden genoeg aanwijzingen van schuld waren en veroordeelde hen tot een gevangenisstraf van 20 maanden.