200 extra jobs op Brussels Airport door nieuwe hub DHL

Tien jaar nadat koerierbedrijf DHL zijn sorteercentrum of ‘hub’ uit Zaventem weghaalde, neemt het bedrijf vandaag een nieuwe ultramoderne hub in gebruik op de luchthaven. Het bedrijf heeft daarvoor 200 extra arbeidskrachten aangeworven.

Koerierbedrijf DHL neemt vandaag op de luchthaven in Zaventem een nagelnieuw sorteercentrum in gebruik. Het hanteert ultramoderne sorteertechnieken en moet de capaciteit van de Brusselse tak van het bedrijf verdriedubbelen. Er is een investering van 114 miljoen euro mee gemoeid.

De nieuwe hub brengt ook 200 nieuwe banen met zich mee. In 2008 gingen hier nog een duizendtal jobs verloren, toen DHL de toenmalige hub in Zaventem verruilde voor het Duitse Leipzig omdat het niet voldoende nachtvluchten kon uitvoeren en het op Brussels Airport niet de verhoopte groei kon realiseren. Nu keert het bedrijf dus terug met een ultramodern sorteercentrum. Voor Brussels Airport is de nieuwe hub van DHL een belangrijke stap in het voornemen om de vrachtactiviteit op de luchthaven opnieuw te versterken.

DHL is wereldwijd marktleider in internationale air express deliveries.