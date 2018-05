200 Jaar Portaels in Tuchthuiskazerne

Vilvoorde viert de 200ste verjaardag van kunstschilder Jean Portaels op verschillende manieren: met tentoonstellingen, lezingen, straatkunst en gelegenheidsbier. De grootste blikvanger is de tentoonstelling in de voormalige Tuchthuiskazerne, waarin Portaels belicht wordt als Vilvoordenaar en als wereldburger. De tentoonstelling loopt nog tot 1 juli.

Portaels werd geboren in Vilvoorde op 30 april 1818 als telg van een gegoede familie. Zijn vader is brouwer en al op zijn 18de verlaat hij Vilvoorde om te gaan studeren aan de academie van Brussel. Als jonge twintiger trekt hij naar Parijs voor een vervolgopleiding. In 1842 sleept hj de prestigieuze Romeprijs in de wacht. Dat laat hem toe om zich een jaar later in de eeuwige stad te vestigen waar hij de antieke cultuur bestudeert. Rome wordt ook de uitvalsbasis voor zijn reizen naar Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Die reizen leverden hem het label 'Oriëntalist' op.

Zo'n reizen ondernemen was in de 19de eeuw niet evident. Een trip naar de Levant, zoals Oriënt ook wel werd genoemd, was een echte expeditie, maar eens terug thuis had je wel een pak ervaring op zak en keek je met verruimde blik naar de wereld. Vandaar ook de titel: Portaels, Vilvoordenaar en Wereldburger.

Met zijn oriëntalistische werken was het Portaels niet te doen om een vrijblijvend exotisch sfeertje op te roepen. Hij behandelde ook tijdloze universele thema's.