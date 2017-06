200 uur werkstraf voor man die bromfietser in Lot doodreed

De man die in de zomer van 2015 in Lot een 55-jarige bromfietser doodreed, heeft van de Halse politierechter een werkstraf van 200 uur gekregen.

Het ongeval gebeurde op 3 juli 2015 op de Laaklinde in Lot. De bestuurder van een bestelwagen week ter hoogte van het kruispunt met de Hellestraat van zijn rijbaan af en reed een bromfietser aan die uit de andere richting kwam. Het slachtoffer overleed op weg naar het ziekenhuis.

De verdediging van de chauffeur van de bestelwagen trok in twijfel of de bromfietser zijn helm wel correct droeg en suggereerde ook dat de bromfietser een uitwijkmanoeuvre uitvoerde. Maar daar hechtte de rechter weinig geloof aan. De bestuurder kreeg uiteindelijk een werkstraf van 200 uren. De rechter adviseerde de probatiecommissie bovendien dat de straf het best uitgevoerd kan worden in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis dat verkeersslachtoffers of personen met een niet aangeboren hersenletsel opvangt.