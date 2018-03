200 Zaventemnaren op het podium voor Daens

Cultuurcentrum De Factorij was het voorbije weekend vier keer uitverkocht. Daens bracht het verhaal van priester Adolf Daens die zich het lot aantrok van de Aalsterse fabrieksarbeiders en daardoor in zwaar conflict kwam met de Kerk en de rijke industriëlen. “Wij willen altijd een musical brengen die sociaal relevant is en waarbij we ook heel veel volk kunnen inzetten”, vertelt regisseur Hugo Seghers. De reacties achteraf waren erg lovend. “Als je ziet met hoeveel mensen hier aan gewerkt is, mensen van allerlei leeftijden en verenigingen, dan is dat echt fantastisch”, klonk het bij een van de toeschouwers. “Dit was eigenlijk nog beter dan de film!”

Benieuwd? Een verslag zie je vanavond in ons nieuws op RINGtv vanaf 18 uur.