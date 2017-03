2.000 gezinnen zonder stroom in Opwijk, Merchtem en Asse

In de gemeente Opwijk en in enkele straten in Merchtem en Asse was er vanmorgen een tijdlang geen stroom. Volgens Eandis werden ongeveer 2.000 gezinnen getroffen.

De panne ontstond vlak na 8u. In Asse bleef de storting beperkt tot de Koereit, in Merchtem tot Paddebroeken en de Weyenberg. Het hart van de panne lag overduidelijk in Opwijk en deelgemeente Mazenzele. Daar vielen een veertigtal straten zonder stroom waaronder de Steenweg op Merchtem, Steenweg op Vilvoorde en Mazenzele Dorp.

Jean-Pierre Blomme van Eandis laat weten dat de oorzaak een spontane kortsluiting was in een ondergrondse middenspanningskabel. Na een uurtje had iedereen via een herschakeling opnieuw elektriciteit. Eandis gaat nu met een meetwagen de baan op om te kijken waar de kortsluiting zich voordeed.