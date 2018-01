2017 recordjaar voor Plantentuin Meise

De Plantentuin van Meise heeft voor het derde jaar op rij het eigen record van het aantal bezoekers verbroken. In de laatste vijf jaar is dat aantal gestegen met een onwaarschijnlijke 67 procent. Morgenavond start in de Plantentuin met de derde editie van de vierdaagse WinterFloridylle trouwens weer een jaarlijkse topper.

De Plantentuin in Meise kreeg in 2017 148.203 personen over de vloer, een stijging met 16.208 (+11 procent) in vergelijking met het jaar voordien. Het bezoekersrecord wordt zo voor het derde opeenvolgende jaar verbroken. Sinds 2012 zit de plantentuin flink in de lift: sedertdien steeg het aantal bezoekers met 67 procent. Ook het aantal abonnees nam sindsdien toe van 1.597 tot 2.546.

Hoogdagen in 2017 waren onder meer de opening van het vernieuwde Plantenpaleis op 24 september gevolgd door de negen feestweken in dit complex, de WWF-dag en het Wonderweekend met telkens rond de 2000 bezoekers.

Vanaf morgen staan ook vier drukke avonden op stapel in Meise: van 3 tot en met 6 januari 2018 kan je er vier avonden op rij terecht voor de WinterFloridylle: een dromerig lichtspektakel met verrassende animaties en veel magie.