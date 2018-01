2017 was absoluut recordjaar voor Brussels Airport

Brussels Airport heeft het afgelopen jaar 24.783.911 reizigers over de vloer gehad. Dat zijn er 13,7% meer dan in 2016. Brussels Airport noemt het een absoluut record in de geschiedenis van de luchthaven.

“Deze positieve cijfers zijn te danken aan de groei van het netwerk aan bestemmingen vanuit Brussels Airport, de inzet van grotere toestellen op verschillende routes, betere bezettingsgraden en de sterke groei van Brussels Airlines”, klinkt het bij Brussels Airport. De maand juli was de meest succesvolle ooit met meer dan 2,5 miljoen passagiers. Ook december was een topper.

Naast het passagiersvervoer kende ook het vrachtvervoer een flinke stijging met 8,3 procent ten opzichte van 2016. “Het aantal vliegbewegingen is in 2017 met 6,3% toegenomen ten opzichte van 2016, een herstel van het aantal bewegingen na de aanslagen in 2016. In vergelijking met het recordjaar 2015 ligt het aantal vliegbewegingen in 2017 0,7% lager”, geeft Brussels Airport nog mee.